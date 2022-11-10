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Украинский депутат предлагает Вашингтону усилить контроль над военной помощью Киеву - СМИ

15:12 10.11.2022 Источник: Газета.Ru

Украинский депутат от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев организует визит делегации законодателей в США в декабре этого года, в ходе которого предложат американской стороне усилить контроль над военной помощью Киеву. Об этом сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что депутаты из разных партий Украины поедут на конференцию по вопросам безопасности и постараются устроить встречи с республиканцами и демократами, которые недавно были избраны в конгресс.

«Арьев заявил, что он предложит Конгрессу США и правительственным ведомствам более серьезную роль в контроле над военной и финансовой помощью Украине, чтобы «снять подозрения... о том, что она непрозрачная», — пишет NYT.  Газета.Ru

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