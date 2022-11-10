Два работника шахты погибли в результате обстрела из РСЗО HIMARS поселка Криничное в ЛНР
15:32 10.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое сотрудников шахты «Криничанская» в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибли, еще четыре человека ранены в результате обстрела поселка Криничное украинскими войсками с применением американской РСЗО HIMARS («Хаймарс»). Об этом сообщили в четверг в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«В результате обстрела населенного пункта Криничное с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) погибли два сотрудника шахты „Криничанская“, еще четыре человека получили ранения, повреждены шахтные сооружения», — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Ранее в четверг в представительстве сообщили, что украинские военные в 11:00 обстреляли Криничное, выпустив по нему два снаряда из HIMARS.
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