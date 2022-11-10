Несмотря на удары по дамбе Каховской ГЭС, ее по-прежнему используют для эвакуации — власти

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дамба Каховской гидроэлектростанции, несмотря на постоянные удары со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), продолжает использоваться для эвакуации мирного населения. Об этом ТАСС сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Несмотря на постоянные удары по дамбе со стороны ВСУ, она продолжает использоваться для эвакуации мирного населения. Разрушения есть, удары производятся практически ежедневно, например, последний был совершен вчера, но сейчас ее состояние еще позволяет эвакуировать через нее мирных жителей», — сказал Леонтьев.

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. 31 октября Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра в левобережной части региона. В расширенную зону эвакуации вошли территории Новокаховского городского округа, Алешкинского, Великолепетихского, Верхнерогачикского, Голопристанского, Горностаевского, Каховского муниципальных округов.