Запорожье станет для ВСУ приоритетным направлением после отвода войск РФ за Днепр — Рогов

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запорожское направление из-за планов захватить Запорожскую АЭС станет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) приоритетом после отведения войск РФ с правобережья Днепра. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС в четверг председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сейчас Запорожское направление становится приоритетным. Наш противник туда перебрасывает и будет перебрасывать силы, которые освободятся на херсонском направлении. Почему сюда? Потому что еще и цель — захватить атомную станцию», — сказал он.

По данным Рогова, силы ВСУ, которые находятся на подконтрольной Киеву части Запорожской области, уже получили десятки бронекатеров, а также более 700 человек Сил специальных операций подготовлены для захвата крупного объекта техногенного происхождения на берегу Днепра.