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Профицит внешней торговли РФ в январе — октябре вырос более чем в 2 раза

17:00 10.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профицит внешней торговли РФ по итогам января — октября 2022 года вырос более чем в 2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года ($125,6 млрд) и составил $257,1 млрд, следует из предварительной оценки ЦБ.

При этом профицит счета платежного баланса РФ в январе — октябре 2022 года вырос на $123,4 млрд, до $215,4 млрд.

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