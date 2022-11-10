Профицит внешней торговли РФ в январе — октябре вырос более чем в 2 раза
17:00 10.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Профицит внешней торговли РФ по итогам января — октября 2022 года вырос более чем в 2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года ($125,6 млрд) и составил $257,1 млрд, следует из предварительной оценки ЦБ.
При этом профицит счета платежного баланса РФ в январе — октябре 2022 года вырос на $123,4 млрд, до $215,4 млрд.
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