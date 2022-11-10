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Падение ВВП России по итогам 2022 г. может составить 2,9-3,3%, считает Кудрин

17:12 10.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что спад российской экономики по итогам текущего года может быть не таким критичным, как предполагалось ранее, — в диапазоне 2,9-3,3%. Об этом он сообщил в интервью RT.

«Ситуация действительно складывается лучше, чем изначально предполагалось. Тот беспрецедентный санкционный режим, который был введен в отношении России, конечно, сказывается на нашей экономике, и первоначально прогнозировалось, что ВВП упадет более чем на 7%. Тем не менее сейчас, я думаю, падение составит лишь около 2,9-3,3%», — сказал Кудрин.

По его словам, это демонстрирует, что экономика России оказалась довольно гибкой. Так, большинство компаний смогли переориентироваться в части рынков сбыта, чему не смогли помешать санкции.

Однако Кудрин отметил, что определения доля нагрузки по падению ВВП перейдет уже на новый 2023 год. «Так, по прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году экономика может сократиться ещё на 0,8%. Это реалистичная оценка», — уточнил глава Счетной палаты.

«В целом же после двух лет падения ВВП нам потребуется два или три года на восстановление и возвращение к докризисным значениям, если не произойдет никаких новых сложных событий», — добавил Кудрин.

В то же время у РФ есть ресурсы для покрытия дефицита бюджета, поэтому в ближайшую бюджетную трехлетку можно «не беспокоиться о том, что России придется сложно». «Да, дефицит бюджета может оказаться выше прогнозов в силу неопределённостей и, может быть, возникновения более сложных ситуаций с экспортом энергоносителей. С другой стороны, у России имеется большой запас прочности, прежде всего в виде резервов, накопленных в предыдущие годы, в том числе от успешной продажи нефти», — подчеркнул глава Счетной палаты.

Что касается инфляции, то, по мнению Кудрина, возвращения к целевым 4% можно добиться в 2024–2025 годах.

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