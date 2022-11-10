В Мелитополе прогремело несколько взрывов

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько взрывов произошли в четверг в Мелитополе. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в телеграм-канале.

«В городе было слышно несколько взрывов», — написал он, добавив, что подробности уточняются.