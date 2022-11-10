Сбер: Стандарты открытых программных интерфейсов улучшат клиентский опыт, но требуют дополнительной проработки

18:20

Распространение открытых программных интерфейсов (API) в финансовом секторе повысит конкуренцию на рынке и улучшит клиентский опыт, но ряд представленных Банком России стандартов API требуют более детальной проработки. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на сессии «Цифровой серфинг: волна за волной» в рамках форума FINOPOLIS.

Среди прочего участники сессии обсудили Концепцию внедрения открытых API на финансовом рынке, которую в среду опубликовал Банк России. API широко применяются не только в финансах, но и в других отраслях экономики: с помощью них компании упрощают и ускоряют обмен данными, расширяют функционал внутренних систем, запускают мобильные сервисы, подключают бизнес-партнёров. Открытые API – в отличие от внутренних или партнерских – разрабатываются по открытым правилам и предполагают равный доступ для всех участников. Концепция предусматривает, что до 2024 года использование API будет носить рекомендательный характер, но в дальнейшем их применение по ряду операций для крупнейших организаций станет обязательным с последующим расширением на других участников финансового рынка.

По мнению Александра Ведяхина, открытые API позволят улучшить клиентский опыт при работе с финансовыми сервисами: клиенты смогут видеть информацию по всем своим продуктам в разных банках, работать с аналитикой и проводить базовые операции.

«Опубликованные Банком России стандарты открытых API мы считаем полезными для себя, уже изучаем их и оцениваем применимость в наших продуктах, – отметил Александр Ведяхин. – Часть стандартов находится в высокой степени готовности к практическому применению. В основном это касается стандартов, которые можно условно назвать «информационными», например стандартов отображения карт, вкладов или кредитов. Другая часть, «платежная», идейно правильная, но, чтобы обеспечить хороший клиентский опыт, требует более детальной проработки».

В частности, в стандарте открытых API, касающемся платежей и переводов, инициирование операции происходит на стороне того банка, в который клиент добавил карту, а подтверждение и фактическое завершение – в банке, выпустившим карту, привел пример Александр Ведяхин. На практике это означает переход из приложения одного банка в приложение другого банка, что может быть для клиента неудобным. Кроме того, стандарты не меняют принципов работы с банковской тайной, и для обмена данными требуются договоры между участниками, что усложняет использование стандартов на практике.

Устойчивую систему открытых API можно построить только на основе равных требований и привлекательности коммерческих условий работы для всех участников рынка. Но главное – обеспечить безопасность данных клиентов: крупнейшие банки надежно защищают данные, но проблемы могут начаться, если данные попадут банку, который не сможет предоставить их достаточно хорошую киберзащиту, добавил Александр Ведяхин.

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS проводит Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Мероприятие стало крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.