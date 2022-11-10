Власти США разрешили все финансовые операции, нужные для работы диппредставительств РФ
18:55 10.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Представители США имеют право участвовать во всех операциях, которые необходимы для официальной деятельности дипломатических или консульских представительств правительства Российской Федерации», — следует из опубликованной в четверг генеральной лицензии ведомства.
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