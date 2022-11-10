Власти США разрешили все финансовые операции, нужные для работы диппредставительств РФ

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США разрешило физическим и юридическим лицам Соединенных Штатов участвовать в операциях, необходимых для работы дипломатических представительств РФ.

«Представители США имеют право участвовать во всех операциях, которые необходимы для официальной деятельности дипломатических или консульских представительств правительства Российской Федерации», — следует из опубликованной в четверг генеральной лицензии ведомства.