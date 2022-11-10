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НОВОСТИ

Названа дата личной встречи презижента США и председателя КНР

19:15 10.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут 14 ноября двустороннюю встречу на полях саммита Группы двадцати (G20) на острове Бали в Индонезии. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как говорится в распространенном ею письменном заявлении, «президент Байден встретится с президентом Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на Бали, Индонезия, 14 ноября 2022 года».

Американский президент намерен обсудить с председателем КНР в том числе специальную военную операцию РФ на Украине, обеспокоенность США по поводу Тайваня и экономического курса Китая, а также ракетные пуски КНДР. Об этом сообщила в четверг журналистам представитель администрации США высокого ранга на телефонном спецбрифинге, посвященном встрече глав двух государств.

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