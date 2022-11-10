Участники FINOPOLIS обсудили, как искусственный интеллект изменит будущее банков через 10 лет

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Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин провел на форуме FINOPOLIS сессию «Искусственный интеллект и реальная жизнь». Участники дискуссии обсудили, какие решения c искусственным интеллектом (ИИ) уже внедряются в финансовом секторе, как самые передовые разработки (State-of-the-Art, SOTA) повлияют на развитие ИИ в ближайшие 10 лет и как это изменит мир финансов.

По словам Александра Ведяхина, более 80% банков в мире и практически все топовые банки России уже используют ИИ в своей деятельности. В частности, ИИ применяется в голосовых ассистентах и чат-ботах, в обработке документов, кредитном скоринге, андеррайтинге, финансовой аналитике, инвестиционных рекомендациях, генерации изображений, биометрии, инкассации, выявлении мошенничества и т. д. В Сбере ИИ задействован в 65% процессов, которые уже покрыли 80-85% клиентских путей, что позволило выдавать кредиты крупному бизнесу за семь минут, отказаться от многочисленных справок и анкет в розничном кредитовании, запустить голосовых ассистентов и прочее. По данным IHS Markit, в 2030 году благодаря ИИ финансовые организации смогут дополнительно заработать 300 млрд долл. – это в 7,2 раза больше, чем в 2018-м.

Основным драйвером развития ИИ в финансовом секторе в ближайшие годы станут SOTA-технологии, убежден Александр Ведяхин. Среди них – мегамодели, которые умеют решать разные задачи на разных языках в разных модальностях (текст, речь, изображения и т. д.); обученные на колоссальных данных модели-трансформеры; генеративные модели, умеющие по текстовому описанию создавать произведения (картины, видео, рассказы, аудио) на заданную тему.

«Как искусственный интеллект изменит финансовый сектор через 10 лет? Я думаю, что у каждого будет помощник, умеющий решать сотни разных бытовых и рутинных рабочих задач, – считает Александр Ведяхин. – Кроме того, ИИ будет использоваться в цифровом двойнике работника, в «поисковике» выгодных капиталовложений, который сам проанализирует информацию, предложит наиболее выгодные сделки и момент для входа в них, для предсказания действий клиентов, для генерации контента исходя из предпочтений пользователей, для обнаружения угроз безопасности. И этот список открыт».

В обсуждении также приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников, заместитель председателя правления Банка ВТБ Вадим Кулик, первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский, управляющий директор по управлению и монетизации данных Московской биржи Анджей Аршавский и директор по развитию технологий ИИ «Яндекса» Александр Крайнов.

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS проводит Банк России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка. Мероприятие стало крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.