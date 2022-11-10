ООН хочет гарантий безопасности, чтобы оказывать помощь в Херсоне

21:04 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН пристально следит за ситуацией вокруг Херсона, гуманитарные сотрудники организации готовы оказать помощь находящимся в регионе людям после получения гарантий безопасности, сообщила в четверг на брифинге представитель офиса генерального секретаря всемирной организации Стефани Трембле.

«Мы ведем мониторинг развития ситуации, и наши гуманитарные коллеги готовы начать оказывать гуманитарную помощь при гарантиях безопасности», — сказала она. Трембле добавила, что у ООН нет информации относительно отвода войск РФ из Херсона.