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НОВОСТИ

ООН хочет гарантий безопасности, чтобы оказывать помощь в Херсоне

21:04 10.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН пристально следит за ситуацией вокруг Херсона, гуманитарные сотрудники организации готовы оказать помощь находящимся в регионе людям после получения гарантий безопасности, сообщила в четверг на брифинге представитель офиса генерального секретаря всемирной организации Стефани Трембле.

«Мы ведем мониторинг развития ситуации, и наши гуманитарные коллеги готовы начать оказывать гуманитарную помощь при гарантиях безопасности», — сказала она. Трембле добавила, что у ООН нет информации относительно отвода войск РФ из Херсона.

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