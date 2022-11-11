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США ждут от РФ сигналов о готовности к переговорам по Украине — Госдеп

09:00 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США ждут от России сигналов о готовности к серьезным переговорам по Украине. Об этом заявил в четверг на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«На России лежит ответственность продемонстрировать не только на словах, но и на деле, что она готова к переговорам, готова встречаться, что мир ясно слышал со стороны Украины», — утверждал он.

«Не нам диктовать украинцам, как эта дипломатия будет выглядеть, ее контуры», — сказал Прайс.

По его словам, США будут продолжать оказывать содействие Украине, предоставляя помощь в области безопасности, в гуманитарной и экономической сферах.

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