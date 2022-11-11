Конфликт на Украине не будет завершен, пока оттуда не уйдут силы РФ - Байден

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден утверждает, что ситуация вокруг Украины не будет урегулирована до тех пор, пока силы РФ не покинут ее территорию.

«Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока [президент РФ Владимир] Путин не выведет [силы] из Украины», — сказал он в четверг журналистам перед вылетом в зарубежное турне. Слова Байдена приводит пресс-пул Белого дома.