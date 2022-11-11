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Более 50% компаний РФ испытывают нехватку кадров на рынке информбезопасности — опрос

09:20 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше половины российских компаний (54%) испытывают дефицит кадров на рынке информационной безопасности (ИБ), также недостаток ИБ-специалистов ощущает почти половина (48%) представителей субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Это следует из данных совместного опроса российского разработчика средств информационной безопасности «СерчИнформ» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, который компании провели ко Дню специалиста по информационной безопасности (результаты исследования имеются в распоряжении ТАСС).

«54% российских компаний испытывают дефицит кадров на рынке информационной безопасности. Из них 17% отмечают, что он усилился по сравнению с 2020–2021 гг. <…> Почти половина, 48% опрошенных представителей субъектов КИИ, говорят о недостатке ИБ-специалистов, еще 24% отмечают, что дефицит в 2022 году даже усилился», — говорится в материалах исследования.

В ним также отмечается, что пятая часть опрошенных из системообразующих предприятий и 15% из КИИ сообщили об отсутствии в их организациях отдельной службы информационной безопасности. «Ситуация (недостатка ИБ-специалистов — прим. ТАСС) усугубляется тем, что оснащенность ПО, которое помогло бы автоматизировать часть работы, остается недостаточной. Это особенно критично в сфере малого и среднего бизнеса, который часто не может конкурировать за кадры по уровню предлагаемых зарплат. Мы прогнозируем, что эта ситуация будет сказываться на росте спроса на услуги», — прокомментировал данные руководитель отдела аналитики «СерчИнформ» Алексей Парфентьев.

Согласно подсчетам компаний, российскому рынку труда в 2022 году требуется дополнительно порядка 30 тысяч специалистов в сфере информбезопасности. Из-за нехватки профессионалов работодатели снижают требования к бывшим сотрудникам, следует из материалов исследования. Например, если в 2021 году свыше половины (51%) вакансий были открыта строго для специалистов с опытом от 1 до 3 лет, то в 2022 их стало 48%.

Результаты опроса показали, что в компаниях трети респондентов в 2022 году создано или создается ИБ-подразделение. Столько же отметили, что в организации появился или в ближайшее время появится руководитель, ответственный за информационную безопасность. Медиана предлагаемой зарплаты ИБ-специалистам в среднем по стране также выросла на 6%, до 63,1 тыс. рублей против 59,5 тыс. рублей в 2021 году. Ожидания по зарплате, напротив, снизились на 4% (с 78,3 тыс. рублей до 75,1 тыс. рублей), хотя остаются существенно выше рыночного уровня.

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