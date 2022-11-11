Вашингтон опасается отказа от антироссийских санкций в некоторых странах Европы - Politico
09:32 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская администрация все больше беспокоится относительно поддержки европейскими союзниками США санкций против России в условиях ухудшения экономической ситуации в Европе. Об этом сообщает в четверг газета Politico со ссылкой на представителей вашингтонской администрации высокого ранга.
Согласно этим данным, работающие в Европе американские чиновники в последнее время все чаще предупреждают коллег в Вашингтоне о том, что "некоторые страны, население которых поддерживает Россию, все больше злятся из-за санкций и обвиняют США в росте цен". В США в связи с этим беспокоятся, что вследствие подобных настроений европейские лидеры могут начать задумываться о том, чтобы отказаться от поддержки антироссийских санкций из-за давления общественности.
"Эти опасения вызвали шквал телефонных звонков между ключевыми американскими чиновниками в администрации на тему того, как сделать так, чтобы европейские лидеры придерживались американской стратегии, сказали два представителя администрации США высокого ранга", - пишет издание.
Один из собеседников издания заявил, что "пока никаких изменений нет". При этом он добавил, что "ситуация, однако, шаткая".
НОВОСТИ
- 10:20 11.11.2022
- Полицейский, подозреваемый в халатности по делу о давке в Сеуле, найден мертвым
- 10:05 11.11.2022
- Турция предлагает предоставить Северному Кипру статус наблюдателя в ОТГ — Эрдоган
- 10:00 11.11.2022
- Военные самолеты США уже 10 лет не могут пройти проверку готовности — Bloomberg
- 09:20 11.11.2022
- Более 50% компаний РФ испытывают нехватку кадров на рынке информбезопасности — опрос
- 09:05 11.11.2022
- Конфликт на Украине не будет завершен, пока оттуда не уйдут силы РФ - Байден
- 09:00 11.11.2022
- США ждут от РФ сигналов о готовности к переговорам по Украине — Госдеп
- 22:45 10.11.2022
- США более не считают РФ страной с рыночной экономикой в отношении антидемпинга
- 21:50 10.11.2022
- Президент США на саммите G20 не планирует встречу с главой МИД РФ - Салливан
- 21:04 10.11.2022
- ООН хочет гарантий безопасности, чтобы оказывать помощь в Херсоне
- 20:17 10.11.2022
- Участники FINOPOLIS обсудили, как искусственный интеллект изменит будущее банков через 10 лет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать