Вашингтон опасается отказа от антироссийских санкций в некоторых странах Европы - Politico

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация все больше беспокоится относительно поддержки европейскими союзниками США санкций против России в условиях ухудшения экономической ситуации в Европе. Об этом сообщает в четверг газета Politico со ссылкой на представителей вашингтонской администрации высокого ранга.

Согласно этим данным, работающие в Европе американские чиновники в последнее время все чаще предупреждают коллег в Вашингтоне о том, что "некоторые страны, население которых поддерживает Россию, все больше злятся из-за санкций и обвиняют США в росте цен". В США в связи с этим беспокоятся, что вследствие подобных настроений европейские лидеры могут начать задумываться о том, чтобы отказаться от поддержки антироссийских санкций из-за давления общественности.

"Эти опасения вызвали шквал телефонных звонков между ключевыми американскими чиновниками в администрации на тему того, как сделать так, чтобы европейские лидеры придерживались американской стратегии, сказали два представителя администрации США высокого ранга", - пишет издание.

Один из собеседников издания заявил, что "пока никаких изменений нет". При этом он добавил, что "ситуация, однако, шаткая".