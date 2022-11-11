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Военные самолеты США уже 10 лет не могут пройти проверку готовности — Bloomberg

10:00 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство военных самолетов США не готовы к выполнению боевых задач. Об этом сообщило в четверг агентство Блумберг со ссылкой на материалы проверки счетной палаты, проводившейся с 2011 по 2021 год.

В проверке приняли участие 49 самолетов, что, по мнению представителей палаты, составляет репрезентативную выборку, позволяющую судить об общем состоянии воздушного флота. «26 самолетов из 49 не соответствовали показателям готовности к выполнению задач ни в один из годов в ходе проверки», — говорится в итоговом отчете палаты.

Количество самолетов, соответствовавших необходимым показателям готовности к выполнению задач на протяжении всех 10 лет, составило только 4 из 49.

Как ожидается, доклад будет рассматриваться позднее в Конгрессе, где большинство к тому времени могут получить республиканцы. Блумберг не исключает, что у них может вызвать вопросы снижение финансирования ВВС. В частности, если на прошедшие проверку самолеты в 2011 году было потрачено 56,9 млрд долларов, то в 2020 году эта сумма составила 54 млрд долларов.

Среди проходивших проверку самолетов были те, которые потребуются США в случае вооруженного конфликта с Китаем. Истребитель F-22 ни разу не прошел проверку, так же как и палубные самолеты E-2C и E-2D. Истребитель морской авиации F-35C удовлетворил всем критериям проверки только два раза из десяти, F35B Корпуса морской пехоты — ни разу.

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