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Полицейский, подозреваемый в халатности по делу о давке в Сеуле, найден мертвым

10:20 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудник полиции, которого подозревали в халатности и уничтожении улик по делу о давке в центре Сеула 29 октября, был найден мертвым в своем доме. Об этом в пятницу сообщило агентство Рёнхап.

Офицер по фамилии Чон служил в полицейском управлении округа Ёнсан, к которому относится район Итхэвон, где случилась давка. Его подозревали в том, что после трагедии он дал указание удалить внутренние аналитические материалы, в которых высказывались опасения о возможности инцидентов с нарушением правил безопасности во время празднования Хэллоуина. Полицейского обвиняли в халатности, превышении полномочий и уничтожении улик.

Ранее было известно, что двух сотрудников окружного управления полиции подозревали в уничтожении улик. Под проверку правоохранительных органов попали также бывший глава полицейского управления округа Ёнсан, начальник окружного пожарного депо, глава администрации муниципального округа. Объектом расследования стали действия высокопоставленной сотрудницы столичной полиции, отвечавшей за прием экстренных телефонных обращений в тот вечер.

29 октября во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон, известном своими барами и ресторанами, случилась давка, унесшая жизни не менее 156 человек. Погибли в том числе четыре гражданки России.

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