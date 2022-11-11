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НОВОСТИ

В Киеве вновь вводят экстренные отключения электроэнергии

11:05 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские диспетчеры в пятницу вновь вводят экстренные отключения электроэнергии в Киеве. Об этом сообщил глава украинской энергопоставляющей компании YASNO («Ясно») Сергей Коваленко.

«В Киеве сегодня применяются экстренные отключения в больших объемах, то есть мы будем не в графиках», — написал он на странице в «Фейсбуке» (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской).

Компания YASNO занимается поставкой электроэнергии, газа и решений в сфере энергетики на Украине. По данным компании, она обслуживает около 3,5 млн клиентов.

В ночь на пятницу в центральных регионах Украины, в том числе в Киеве, вновь объявляли воздушную тревогу.

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