В Киеве вновь вводят экстренные отключения электроэнергии

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские диспетчеры в пятницу вновь вводят экстренные отключения электроэнергии в Киеве. Об этом сообщил глава украинской энергопоставляющей компании YASNO («Ясно») Сергей Коваленко.

«В Киеве сегодня применяются экстренные отключения в больших объемах, то есть мы будем не в графиках», — написал он на странице в «Фейсбуке» (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской).

Компания YASNO занимается поставкой электроэнергии, газа и решений в сфере энергетики на Украине. По данным компании, она обслуживает около 3,5 млн клиентов.

В ночь на пятницу в центральных регионах Украины, в том числе в Киеве, вновь объявляли воздушную тревогу.