Суд арестовал руководителя компании, реставрировавшей башни Кремля

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы заключил под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере руководителя компании «Петербургский ренессанс», занимавшейся реставрацией башен Московского Кремля. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Судом удовлетворены ходатайства следствия о заключении под стражу Оксаны и Ивана Орынчук, которым вменяется п. 4 ст. 159 УК РФ», — сказала собеседница агентства.

По сообщениям СМИ, дело в отношении главы компании Ивана Орынчука и его сестры Оксаны связано с реставрацией десяти башен Кремля в 2018 году.

ТАСС пока не располагает комментариями сторон уголовного дела.