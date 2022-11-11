Суд арестовал руководителя компании, реставрировавшей башни Кремля
11:20 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Басманный суд Москвы заключил под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере руководителя компании «Петербургский ренессанс», занимавшейся реставрацией башен Московского Кремля. Об этом ТАСС сообщили в суде.
«Судом удовлетворены ходатайства следствия о заключении под стражу Оксаны и Ивана Орынчук, которым вменяется п. 4 ст. 159 УК РФ», — сказала собеседница агентства.
По сообщениям СМИ, дело в отношении главы компании Ивана Орынчука и его сестры Оксаны связано с реставрацией десяти башен Кремля в 2018 году.
ТАСС пока не располагает комментариями сторон уголовного дела.
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