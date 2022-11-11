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В США начались международные учения, имитирующие бои с военными РФ в Европе — СМИ

11:32 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместные учения США, Великобритании и Австралии «Проект „Конвергенция“ (Project Convergence), имитирующие боевые действия против российских войск на территории Европы, начались в пустыне Мохаве в США. Об этом в пятницу написала британская газета „Таймс“.

Как указывает издание, около 450 британских военнослужащих, в том числе из элитного подразделения Rangers («Рейнджерс»), отправились в штат Калифорния для участия в 14-дневных учениях на военной базе «Форт-Ирвин» для отработки боевых действий в условиях «открытого ландшафта» пустыни, который «напоминает украинские степи». Вместе с ними в тренировочных мероприятиях принимают участие военные из США и Австралии. Тренировочные мероприятия, по утверждению газеты, «имитируют [боевые действия] в условиях пребывания на территории Европы российских войск».

В рамках учений отрабатывается применение «скоплений разведывательных дронов», специально приспособленных для перемещения в условиях пустыни автономных багги M-Raza («Эм-рейза»), а также британских систем запуска управляемых ракет семейства GMLRS, которыми производится отработка целей по наводкам, полученным в результате задействования американских истребителей-бомбардировщиков F-35. Сценарий тренировочных мероприятий симулирует как «сухопутные боевые действия в Европе», так и «конфликт на острове в Тихом океане».

Американский тренировочный центр занимает площадь около 1,6 тыс. квадратных километров, на его территории возведены реалистичные макеты поселений и других объектов инфраструктуры, в которых «проживают» специально набранные «русскоязычные люди». Коммуникация между ними происходит лично и в Интернете — специально созданных для учений социальных сетях «Твоттер» и «Фейкбук» — с использованием которых гражданские лица, по одному из сценариев, организуют массовые волнения из-за плохого обращения с ними американских солдат, которые затем должны подавить выступления.

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