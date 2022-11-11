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НОВОСТИ

В России выявили 5 554 случая заражения ковидом за сутки

12:00 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 554, летальных исходов из-за ковида — на 67. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 594 случая заражения и 61 смерть, всего с начала пандемии — 21 489 074 и 390 902 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 213 против 7 623 днем ранее, до 20 890 728.

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