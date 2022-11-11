В Москве выявили 925 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 925 против 979 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 239 177 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни за сутки возросло на 12, как и днем ранее, до 46 749. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 629, до 3 048 378.