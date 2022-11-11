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Более трети россиян отметили рост цен на мясо и птицу - опрос

12:32 11.11.2022 Источник: Интерфакс

Повышение цен на мясо и птицу за последний месяц наблюдали 36% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Как сообщается в пятницу на сайте ФОМ, на вопрос социологов о том, "на какие основные продукты цены за последний месяц заметно выросли", каждый третий (33%) при ответе указал на молоко и молочную продукцию, 30% респондентов - на рыбу и морепродукты, 28% сограждан - на хлеб и хлебобулочные изделия.

Результаты исследования показывают, что 26% участников опроса отметили рост цен на сахар, каждый четвёртый (25%) - на яйца, 24% опрошенных - на растительное масло, 23% респондентов - на крупу и макаронные изделия, почти каждый пятый (19%) - на плодоовощную продукцию.

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