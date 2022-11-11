12:45

В Сбербанке стартует Зеленая неделя для бизнеса – акция для корпоративных клиентов и самозанятых, приуроченная ко дню рождения банка. С 11 по 17 ноября корпоративные клиенты и самозанятые смогут воспользоваться специальными предложениями и скидками на продукты Сбербанка и сервисы партнеров.

При открытии расчетного счета новые клиенты получат скидку на 6 месяцев обслуживания (первый месяц за 1 руб. и еще 5 месяцев со скидкой 50%) при подключении пакетов услуг «Набирая обороты», «Полным ходом», «Только для ИП». А также повышенный кешбэк 10% на все покупки по дебетовым бизнес-картам до конца года.

Новым клиентам Сбербанка, ведущим внешнеэкономическую деятельность в рублях, доступен «Валютный контроль за 1 рубль» при заведении на обслуживание внешнеторгового контракта и совершении по нему платежа в рублях до 30 ноября. При сумме платежей от 850 тыс. руб. за прошедший месяц льготные условия по валютному контролю сохраняются на следующий промопериод. Максимальный льготный период может составлять до 4 месяцев.

Самозанятые смогут получить скидку 55% на юридические консультации без анализа документов по некоторым тематикам и скидку 25% на годовые подписки от СберПрава с круглосуточной поддержкой юристов.

Компании группы Сбера и партнеры также предлагают скидки и специальные условия на свои продукты:

- СберЛизинг: скидка в размере до 1,5% на ставку по лизингу автотранспорта, спецтехники и оборудования при авансе до 18%;

- СберКорус: скидка 50% на сервис проверки физлиц – актуально при найме новых сотрудников;

- СберМаркет: скидка 11% на все товары для бизнес-клиентов;

- СберРешения: 3 месяца бухгалтерского обслуживания по цене одного – для новых клиентов сервиса «Моя бухгалтерия Аутсорсинг». А также месяц доступа к сервису «Комплаенс-помощник» за 1 руб. для новых клиентов. Сервис анализирует операции на наличие рисков 115-ФЗ и подсказывает, как избежать ограничений по счету;

- Эвотор: 2 месяца бесплатного доступа к сервису приема платежей «Мобильный кассир» для новых клиентов;

- СберЗдоровье: 3 месяца в подарок при покупке от 6 доступов к продукту «Все врачи онлайн» и 1 месяц в подарок при покупке от 6 доступов к продукту «Корпоративное здоровье Премиум»;

- СберСтрахование: для компаний малого и среднего бизнеса – скидка 60% на комплексную страховку «Защита 360», которая защищает от самых распространенных рисков, и скидка 15% на программу ДМС «Сбереги здоровье» для сотрудников малого и среднего бизнеса;

- СберБизнесБот: скидка 50% на оплату любого пакета диалогов чат-бота для новых клиентов;

- СберЛид: скидка 50% на полгода на сервис для увеличения продаж на сайте для новых пользователей сервиса с ежемесячной подпиской;

- Jivo: 3 месяца бесплатно на сервис онлайн-коммуникации с клиентами при покупке профессиональной версии;

- СберСервис: годовая подписка на безлимитную компьютерную помощь со скидкой 50% для всех пользователей сервиса Итуслуга.ру;

- Правокард: скидка до 25% на любой тариф сервиса «Юрист для бизнеса» для клиентов СберБизнеса.

Сбер уже пятый год к своему дню рождения проводит Зеленую неделю – акцию с выгодными и полезными предложениями для бизнеса, в рамках которой новые и действующие клиенты могут воспользоваться не только специальными условиями по банковским продуктам, но и скидками от компаний группы Сбера. Среди предложений скидки на расчетно-кассовое обслуживание, специальные условия по депозитам, лизинговым продуктам, юридическим консультациям, страхованию, ИТ-услугам и многое другое. В этом году Зеленая неделя для бизнеса будет проходить с 11 по 17 ноября.