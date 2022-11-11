В СберСтраховании жизни выяснили, кто копит со страховкой

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С начала года свыше 137 тыс. человек оформили накопительное страхование жизни (НСЖ) от СберСтрахования жизни. Накануне Зеленого дня страховщик изучил портфель договоров, чтобы выяснить, кто и сколько копит в Сбере со страховкой.

В январе – октябре 2022 года 32% договоров оформили представители поколения X (1965–1980 годы рождения), 21% – миллениалы (1981–1996), 41% – бумеры (1940–1964).

Накопить со страхованием бумеры хотят в среднем 1,5 млн руб., иксы – 1,2 млн, миллениалы – 900 тыс., зумеры (родившиеся после 1996 года) – 600 тыс. Раз в квартал отправлять в НСЖ-копилку бумеры готовы 17,6 тыс. руб., иксы – 23,3 тыс., миллениалы – 16 тыс., зумеры – 12 тыс.

63% владельцев полисов НСЖ – женщины. Однако мужчины планируют копить больше – 1,6 млн руб. (женщины – 1,1 млн).

Активнее других копить со страховкой выбирают жители Москвы и Московской области (29% от общего количества договоров), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (4,85%), Самарской области (2,9%) и Пермского края (2,7%). 44% клиентов заключают договор НСЖ на 5 лет, 38% – на 10-15 лет.

Самой популярной в СберСтраховании жизни остается программа «Семейный актив» (66% договоров в 2022 году). Она помогает защитить семейный бюджет, если случится непредвиденное, передать накопления близким или ребенку к определённому возрасту. Каждый второй (51%) владелец «Семейного актива» – бумер, каждый третий – представитель поколения Х. 58% договоров заключили женщины.

Каждый третий (30%) договор заключили по программе «Билет в будущее». С ней можно сформировать капитал, чтобы оплатить образование или передать его по наследству, а также застраховать не только себя, но и ребенка. 40% «билетов» оформили представители поколения X, 36% – миллениалы. В 74% случаев программу выбирают женщины.

«Накопительное страхование жизни – это инвестиция в надежное будущее. Мы постоянно совершенствуем продукты НСЖ, чтобы сделать их максимально выгодными, функциональными и удобными, – отметила исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Ольга Монахова. – К примеру, в начале года мы включили в программу «Билет в будущее» защиту от потери работы. Дополнительно появился «билет» с компенсацией медицинских расходов. При этом владелец такого договора получает доступ к сервису «Медицинский советник» от компании СберЗдоровье: консультант поможет подобрать врача, найти нужную клинику и записаться на прием».

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