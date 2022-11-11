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Песков не стал говорить о решении военных по Херсону

13:00 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение военных отвести российские войска в Херсонской области на левый берег Днепра, переадресовав все вопросы по этому поводу в Министерство обороны РФ.

«Мне нечего добавить, нечего сказать по этой теме, здесь за какими-то расширяющими комментариями прошу обращаться в министерство обороны», — сказал представитель Кремля журналистам в пятницу. Он напомнил, что отвод войск предложил командующий группировкой в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин, решение было министра обороны Сергея Шойгу.

«Я прошу обращаться в министерство обороны, не нечего сказать по этой теме», — повторил Песков. Он добавил, что решение «касается хода специальной военной операции», поэтому не может его комментировать.

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