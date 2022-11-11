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НОВОСТИ

В Херсоне остаются 80-100 тысяч жителей, их выезд продолжается — мэр

13:05 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 80-100 тысяч людей остаются в Херсоне, их эвакуация продолжается. Об этом заявил в пятницу глава ВГА Херсона Александр Кобец в эфире телеканала «Россия-24».

«Эвакуация продолжается и на сегодняшний день. По нашим подсчетам в районе 80-100 тысяч людей остаются в городе Херсоне», — сказал он.

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