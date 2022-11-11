Путин не будет выступать на G20 и АТЭС
13:20 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин не будет выступать на саммите G20, в том числе онлайн. Видеообращение к форуму АТЭС также не планируется, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, не планируется», — сказал он в ответ на вопрос, планируется ли на саммите «двадцатки» видеообращение или онлайн-выступление российского лидера.
Представитель Кремля отрицательно ответил и на вопрос, будет ли видеообращение президента к участникам саммита АТЭС. «Нет, оно не планируется», — пояснил Песков.
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