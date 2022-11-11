Путин не будет выступать на G20 и АТЭС

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин не будет выступать на саммите G20, в том числе онлайн. Видеообращение к форуму АТЭС также не планируется, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не планируется», — сказал он в ответ на вопрос, планируется ли на саммите «двадцатки» видеообращение или онлайн-выступление российского лидера.

Представитель Кремля отрицательно ответил и на вопрос, будет ли видеообращение президента к участникам саммита АТЭС. «Нет, оно не планируется», — пояснил Песков.