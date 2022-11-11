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НОВОСТИ

Херсонская область — регион РФ, никаких изменений в этом быть не может, заявил Песков

14:00 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Херсонская область закреплена законодательно как субъект Российской Федерации, это не подлежит изменению. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, продолжает ли Россия считать правобережную часть данного региона своей территорией.

«Херсонская область — это субъект РФ, законодательно этот субъект закреплен, определен. Здесь нет и не может быть никаких изменений», — сказал представитель Кремля.

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