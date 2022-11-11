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Вооруженные силы РФ завершили переброску войск на левый берег Днепра

14:12 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ завершили сегодня переброску подразделений и техники на левый берег Днепра, потерь нет. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На херсонском направлении сегодня в 05:00 по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр. Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. <…> Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено», — сказал он.

Конашенков уточнил, что все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. Гражданским лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации. «Соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции», — сказал генерал.

Официальный представитель Минобороны РФ также проинформировал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение ночи пытались сорвать перевозку мирного населения и переброску войск из Херсона. «По переправам через реку Днепр в течение ночи ВСУ было нанесено пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня „HIMARS“, — сказал он.

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