Вооруженные силы РФ завершили переброску войск на левый берег Днепра
14:12 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы РФ завершили сегодня переброску подразделений и техники на левый берег Днепра, потерь нет. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На херсонском направлении сегодня в 05:00 по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр. Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. <…> Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено», — сказал он.
Конашенков уточнил, что все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. Гражданским лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации. «Соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции», — сказал генерал.
Официальный представитель Минобороны РФ также проинформировал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение ночи пытались сорвать перевозку мирного населения и переброску войск из Херсона. «По переправам через реку Днепр в течение ночи ВСУ было нанесено пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня „HIMARS“, — сказал он.
НОВОСТИ
- 14:12 11.11.2022
- Вооруженные силы РФ завершили переброску войск на левый берег Днепра
- 11:00 10.11.2022
- В Иране разработали первую гиперзвуковую баллистическую ракету
- 18:32 09.11.2022
- Министр обороны РФ отдал приказ отвести войска за Днепр
- 18:15 09.11.2022
- Курс НВП в школах будет обязательным - Минпросвещения
- 17:12 09.11.2022
- Украинская армия практически полностью перешла на натовское вооружение — Марочко
- 14:32 09.11.2022
- Тяжелые бои идут у Павловки, которую нужно взять для освобождения Угледара — Пушилин
- 11:20 09.11.2022
- Ракета КНДР пролетела около 250 км — Минобороны Японии
- 10:05 09.11.2022
- Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве
- 22:48 08.11.2022
- Представители РФ и США могут вскоре встретиться в рамках договора СНВ-3 - СМИ
- 16:00 08.11.2022
- Диверсант СБУ на Херсонщине совершил самоподрыв при попытке скрыться
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать