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Медведев заверил, что «все вернется домой», в Россию

15:00 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал не впадать в паникерство, не давать «повода для радости врагу» и заверил, что «все вернется домой», в Россию.

«Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Все вернется домой. В Российскую Федерацию», — написал он в пятницу в своем телеграм-канале.

Как считает политик, «алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство — нет». «Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности русского мира», — посоветовал он.

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