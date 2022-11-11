ЕС входит в рецессию — осенний прогноз Еврокомиссии
15:12 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз, зона евро и основные европейские страны входят в рецессию а четвертом квартале 2022 года. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в опубликованном в пятницу осеннем прогнозе Еврокомиссии.
«Экономика ЕС и зоны евро будет сокращаться в четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года, мы входим в техническую рецессию», — заявил он.
В целом на 2023 год Еврокомиссия сократила прогнозы роста ВВП в ЕС и зоне евро до 0,3% по сравнению с 2,7% в весеннем прогнозе. Уровень инфляции ожидается рекордным: Еврокомиссия повысила прогноз по зоне евро на 2022 год до рекордных 8,5% и до 6,1% на 2023 год, весной прогнозировала 6,1% на 2022-й и 2,7% на 2023-й соответственно. По 27 странам ЕС инфляция в 2022 году составит 9,3%.
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