ЕС входит в рецессию — осенний прогноз Еврокомиссии

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз, зона евро и основные европейские страны входят в рецессию а четвертом квартале 2022 года. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в опубликованном в пятницу осеннем прогнозе Еврокомиссии.

«Экономика ЕС и зоны евро будет сокращаться в четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года, мы входим в техническую рецессию», — заявил он.

В целом на 2023 год Еврокомиссия сократила прогнозы роста ВВП в ЕС и зоне евро до 0,3% по сравнению с 2,7% в весеннем прогнозе. Уровень инфляции ожидается рекордным: Еврокомиссия повысила прогноз по зоне евро на 2022 год до рекордных 8,5% и до 6,1% на 2023 год, весной прогнозировала 6,1% на 2022-й и 2,7% на 2023-й соответственно. По 27 странам ЕС инфляция в 2022 году составит 9,3%.