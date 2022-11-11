В Кремле не фиксируют готовности Киева к переговорам, поэтому СВО продолжается — Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти не фиксируют готовности украинских властей к переговорам, поэтому продолжают специальную военную операцию. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам, но на его условиях — в том числе с требованием смены руководства в России. О желании дипломатического завершения операции РФ без подробностей заявил и американский лидер Джо Байден.

«Конфликт на Украине <…> можно завершить после достижения ее (специальной военной операции — прим. ТАСС) целей или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно», — сказал представитель Кремля, отметив при этом непримиримую позицию Киева. «Киев не хочет переговоров, специальная военная операция продолжается», — добавил Песков.