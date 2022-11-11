МВФ начинает переговоры с Украиной после запроса о многомиллиардной помощи
16:00 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители Международного валютного фонда (МВФ) с пятницы начинают обсуждения с украинскими властями по вопросам многомиллиардной помощи, контакты будут проходить в онлайн-формате. Об этом сообщила организация на своем сайте.
«Миссия МВФ под руководством (главы миссии МВФ на Украине — прим. ТАСС) Гэвина Грея сегодня начинает обсуждение политики с украинскими властями в ответ на их просьбу о мониторинге программы с участием исполнительного совета, на основе итогов встреч, состоявшихся в прошлом месяце в австрийской Вене. Миссия будет проводить встречи в виртуальном формате», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.
По данным агентства Блумберг, дискуссии будут проводиться в связи с просьбой Украины МВФ о предоставлении Киеву новой программы помощи на несколько миллиардов.
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