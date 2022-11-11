Новое правительство Израиля поручено сформировать Нетаньяху
16:32 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Израиля Ицхак Герцог завершил в пятницу процесс консультаций с парламентскими партиями по вопросу формирования нового правительства, по их итогам эта задача поручена лидеру партии «Ликуд» Биньямину Нетаньяху.
«Президент Ицхак Герцог завершил сегодня консультации со всеми парламентскими группами, избранными в Кнессет (парламент — прим. ТАСС) 25-го созыва», — говорится в сообщении, распространенном канцелярией главы еврейского государства.
В общей сложности в ходе продолжавшихся три дня встреч в президентском дворце 64 депутата 120-местного Кнессета, представляющие шесть партий, рекомендовали Герцогу поручить формирование кабмина Нетаньяху. 28 парламентариев от двух партий высказались за кандидатуру нынешнего премьера Яира Лапида. Еще 28 депутатов, представляющих четыре партии, воздержались от каких-либо рекомендаций.
«По завершении консультаций генеральный директор канцелярии президента Эяль Швики позвонил главе штаба члена Кнессета Биньямина Нетаньяху Цахи Браверману и попросил пригласить <…> Нетаньяху принять от президента поручение сформировать правительство в воскресенье, 13 ноября 2022 года», — отмечается в сообщении.
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