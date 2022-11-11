Еврокомиссия вдвое снизила ожидания экономического спада в России — до 5,1% в 2022 году

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) вдвое снизила ожидания экономического спада в России — до 5,1% в 2022 году по сравнению с прогнозировавшимися весной 10,4%. Об этом говорится в опубликованном в пятницу осеннем экономическом прогнозе ЕК.

«Сокращение экономики России было смягчено высокими ценами на энергоресурсы и переключением поставок на страны, которые не вводили санкции. В целом ВВП России сократится на 5,1%», — говорится в документе. Еврокомиссия ожидает, что в 2023 году Россия «продолжит адаптироваться» к новой экономической реальности и спад экономики снизится до 3,2%, а в 2024 году ЕКя ожидает восстановления роста в 1% ВВП.