Каждый пятый-шестой гражданин РФ имеет преддиабет — эксперт

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эпидемиологическое обследование показало, что приблизительно каждый пятый-шестой гражданин РФ имеет преддиабет, каждый третий-четвертый страдает ожирением. Об этом в пятницу на пресс-конференции в ТАСС сообщила директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Минздрава России, академик РАН Марина Шестакова.

«Благодаря этому исследованию мы узнали, что каждый приблизительно пятый-шестой гражданин нашей страны имеет преддиабет, то есть предстадию этого заболевания. И благодаря этому же эпидемиологическому исследованию узнали, что каждый третий-четвертый человек, населяющий Россию, имеет ожирение. Ожирение — не что иное, как самый важнейший фактор риска развития сахарного диабета», — сказала она.

Шестакова пояснила, что в России существуют различные источники статистики числа пациентов с сахарным диабетом. Так, один из них — соответствующий регистр, который ведется с 1996 года. В эту базу данных попадает каждый зарегистрированный пациент. Регистр показывает, что в РФ 5 млн больных сахарным диабетом, это число приблизительно совпадает с данными регистра Росстата по числу заполненных статистических талонов, заметила она.

«Но в нашей стране было проведено эпидемиологическое обследование, то есть такой активный скрининг на диабет, когда мы приглашали к этому обследованию прохожих на улице, по сути дела, которые ничего не знали про свой собственный диабет, и выяснили, что на самом деле распространенность диабета в нашей стране в два раза больше. То есть, это не 5 млн, это приблизительно 10-12 млн. То есть можно смело сказать, что в нашей стране каждый 13-14-й гражданин имеет сахарный диабет», — уточнила Шестакова.