Профицит федерального бюджета РФ за январь — октябрь составил 128,4 млрд руб.
18:00 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Профицит федерального бюджета РФ в январе — октябре текущего года, по предварительной оценке, составил 128,412 млрд рублей, следует из данных Минфина.
Так, доходы бюджета за отчетный период составили около 22,14 трлн рублей (88,5% от объема, утвержденного федеральным законом о бюджете на 2022–2024 годы). Расходы составили около 22,011 трлн рублей (92,9% от запланированного объема).
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