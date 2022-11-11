Индия через 15 лет станет третьей крупнейшей экономикой мира — министр финансов
21:20 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
кономика Индии стала одной из наиболее развивающихся в мире, через 10-15 лет она превратится в третью крупнейшую в мире. Об этом в пятницу заявила индийский министр финансов Нирмала Ситхараман на встрече в Нью-Дели с главой Минфина США Джанет Йеллен.
«Индия недавно обогнала Великобританию и стала пятой по величине экономикой в мире, и ожидается, что в ближайшие 10-15 лет она войдет в тройку ведущих мировых экономических держав», — цитирует Ситхараман газета «Минт».
Говоря об отношениях с США, она подчеркнула важность связей Нью-Дели и Вашингтона.
«Наши прочные связи укрепились благодаря значительному и частому взаимодействию премьер-министра Индии Нарендрый Моди и президента США Джо Байдена, а также их приверженности укреплению стратегического партнерства», — сказала Ситхараман.
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