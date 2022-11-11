Россия внесла в стоп-лист двух братьев и сестру президента США Байдена — МИД
20:40 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в пятницу ввела санкции против двух братьев и сестры президента США Джо Байдена. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
Кроме этого, в российский стоп-лист также внесены пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и супруг спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Пол Пелоси. Как сообщили на Смоленской площади, всего в новый санкционный список попали 200 американских граждан: это представители органов власти и законодатели, а также их близкие родственники, руководители компаний и предприятий ВПК, эксперты и лоббисты, «вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве».
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