Зеленский заявил, что СМИ в Херсон не пустят «из-за необходимости разминирования»
22:40 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Украины пока не намерены пускать журналистов в Херсон под предлогом разминирования. Соответствующее заявление сделал вечером в пятницу президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале.
«Сейчас, когда разминирование еще даже не началось, мы не можем обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. Нужно разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты», — сказал он.
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