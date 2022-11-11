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НОВОСТИ

Зеленский заявил, что СМИ в Херсон не пустят «из-за необходимости разминирования»

22:40 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины пока не намерены пускать журналистов в Херсон под предлогом разминирования. Соответствующее заявление сделал вечером в пятницу президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале.

«Сейчас, когда разминирование еще даже не началось, мы не можем обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. Нужно разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты», — сказал он.

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