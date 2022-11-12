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НОВОСТИ

Байден прибыл в в Камбоджу для участия в саммите США - АСЕАН

09:45 12.11.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС

Президент США Джо Байден прибыл в субботу в Пномпень для участия в саммитах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщило Министерство информации Камбоджи.

По его данным, президент США прибыл в Камбоджу в 08:10 по местному времени (04:10 мск) для участия в 40-м и 41-м саммитах АСЕАН и связанных с ними мероприятиях.

Байден прибыл в Пномпень для участия в саммите США — АСЕАН и в Восточноазиатском саммите. Ожидается, что 13 ноября он проведет двусторонние встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем. Байден также проведет трехстороннюю встречу с премьером Японии и президентом Южной Кореи с целью продолжить укреплять сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.

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