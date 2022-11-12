Байден прибыл в в Камбоджу для участия в саммите США - АСЕАН
09:45 12.11.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС
По его данным, президент США прибыл в Камбоджу в 08:10 по местному времени (04:10 мск) для участия в 40-м и 41-м саммитах АСЕАН и связанных с ними мероприятиях.
Байден прибыл в Пномпень для участия в саммите США — АСЕАН и в Восточноазиатском саммите. Ожидается, что 13 ноября он проведет двусторонние встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем. Байден также проведет трехстороннюю встречу с премьером Японии и президентом Южной Кореи с целью продолжить укреплять сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.
НОВОСТИ
- 14:12 11.11.2022
- Вооруженные силы РФ завершили переброску войск на левый берег Днепра
- 11:00 10.11.2022
- В Иране разработали первую гиперзвуковую баллистическую ракету
- 18:32 09.11.2022
- Министр обороны РФ отдал приказ отвести войска за Днепр
- 18:15 09.11.2022
- Курс НВП в школах будет обязательным - Минпросвещения
- 17:12 09.11.2022
- Украинская армия практически полностью перешла на натовское вооружение — Марочко
- 14:32 09.11.2022
- Тяжелые бои идут у Павловки, которую нужно взять для освобождения Угледара — Пушилин
- 11:20 09.11.2022
- Ракета КНДР пролетела около 250 км — Минобороны Японии
- 10:05 09.11.2022
- Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве
- 22:48 08.11.2022
- Представители РФ и США могут вскоре встретиться в рамках договора СНВ-3 - СМИ
- 16:00 08.11.2022
- Диверсант СБУ на Херсонщине совершил самоподрыв при попытке скрыться
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать