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За последний год увеличилось негативное информационное влияние на РФ - ФАДН

09:50 12.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешнее деструктивное информационное влияние на Россию с использованием национального и религиозного факторов значительно увеличилось за последний год, оно в большей степени направлено на юг страны, Поволжье и Дальний Восток. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора Дома народов России — руководитель ситуационного центра Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России) Михаил Мишин.

«Если рассматривать осуществляемый зарубежными модераторами прессинг, оказываемый на российское информационное пространство, то за последние 9 месяцев он как минимум десятикратно перекрыл общий негативный информационный фон за весь минувший год. В то же время отмечается незначительный объем цитирования подобных материалов в отечественном сегменте социальных сетей, что указывает на высокий иммунитет российского общества к искаженной информации и способность большинства наших граждан не поддаваться на подобного рода провокации», — отметил Мишин.

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