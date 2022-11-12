За последний год увеличилось негативное информационное влияние на РФ - ФАДН
09:50 12.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Если рассматривать осуществляемый зарубежными модераторами прессинг, оказываемый на российское информационное пространство, то за последние 9 месяцев он как минимум десятикратно перекрыл общий негативный информационный фон за весь минувший год. В то же время отмечается незначительный объем цитирования подобных материалов в отечественном сегменте социальных сетей, что указывает на высокий иммунитет российского общества к искаженной информации и способность большинства наших граждан не поддаваться на подобного рода провокации», — отметил Мишин.
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