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В порту Сиднея пришвартовался круизный лайнер с 800 заразившимися ковидом

09:50 12.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 800 случаев заражения коронавирусом выявлено на пришвартовавшемся в порту Сиднея круизном лайнере Majestic Princess («Маджестик принцесс»), на котором находятся более 3 тыс. пассажиров и 1 тыс. членов экипажа. Об этом сообщила в субботу австралийская вещательная корпорация Эй-би-си.

По информации компании-оператора Carnival Australia, большинство инфицированных — пассажиры, которые сейчас находятся в изоляции в своих каютах. Круиз длился 12 дней, и резкий рост случаев заболевания начали фиксировать на половине пути. Как сообщает Эй-би-си, департамент здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс подтвердил, что на круизном лайнере объявлено предупреждение о вспышке COVID-19.

Запрет на заход и стоянку круизных лайнеров в портах Австралии был введен властями страны в марте 2020 года из-за пандемии. Причиной такого решения стал инцидент с судном Ruby Princess («Руби принцесс»), на борту которого в марте 2020 года была зафиксирована вспышка ковида, информацию о которой экипаж скрыл. Пассажиры сошли на берег и разъехались по домам, из-за чего более 600 человек заразились коронавирусом, 28 из них умерли от осложнений. Власти Австралии и Новой Зеландии инициировали расследование, по итогам которого виновными в случившемся были признаны сотрудники департамента здравоохранения Нового Южного Уэльса.

В порту Сиднея пришвартовался круизный лайнер с 800 заразившимися ковидом

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