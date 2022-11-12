На развитие дорог в ряде регионов кабмин РФ выделит почти 1,6 млрд рублей

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабмин РФ выделит почти 1,6 млрд рублей шести регионам на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в субботу на сайте правительства.



«Дополнительные средства пойдут на строительство подъезда к туристическому комплексу „Лагонаки“ в Адыгее и турбазам „Башиль“ и „Чегем“ в Кабардино-Балкарии», — сказано в сообщении.



Кроме того, сообщается, что в Северной Осетии продолжится строительство трассы Владикавказ — Лескен-2 в объезд села Чикола. Федеральное финансирование позволит отремонтировать автодорогу Киров — Кирово-Чепецк в Кировской области, а в Нижегородской области и Удмуртии приведут в порядок улицы в городах и населенных пунктах, следует из информации на сайте правительства.



