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Геническ стал временной столицей Херсонской области

11:40 12.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Геническ был выбран временной столицей Херсонской области, там находятся основные органы власти. Об этом заявил в субботу журналистам представитель администрации региона Александр Фомин.

«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», — сказал он.

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