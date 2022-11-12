Геническ стал временной столицей Херсонской области
11:40 12.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», — сказал он.
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