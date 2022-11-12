Геническ стал временной столицей Херсонской области

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Геническ был выбран временной столицей Херсонской области, там находятся основные органы власти. Об этом заявил в субботу журналистам представитель администрации региона Александр Фомин.



«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», — сказал он.



