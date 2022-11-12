В Зеленый день Сбера выдачи потребительских кредитов превышают рекордные миллиард рублей в час
12:30 12.11.2022
Рекордные выдачи потребительских кредитов фиксирует Сбер в Зеленый день. За первый день акции 11 ноября банком принято 418 тыс. заявок на потребительский кредит – это новый рекорд за всю историю акции. А выдачи составили по миллиарду рублей в час.
Оформить потребительский кредит на выгодных условиях можно ещё сегодня. 12 ноября – последний день акции, когда процентная ставка на первый месяц кредитования составляет рекордно низкие 4% годовых.
Акция распространяется на потребительские кредиты без обеспечения, включая рефинансирование кредитов других банков. Кредит нужно оформить на срок от 13 месяцев на сумму от 30 тыс. до 30 млн руб. Дополнительно – кешбэк бонусами СберСпасибо для владельцев месячной или годовой подписки СберПрайм+, которые оформят заявку на такой кредит в Зеленый день 11-12 ноября. Для этого достаточно иметь подписку СберПрайм+, быть зарегистрированным в программе СберСпасибо и вовремя гасить кредит. И тогда заемщики будут каждый месяц получать на карту возврат бонусами 1,5% ставки по кредиту. Условия действуют по потребительским кредитам без обеспечения.
НОВОСТИ
- 13:35 12.11.2022
- Минск считает, что Польша и Прибалтика специально нагнетают тему миграционного кризиса
- 13:25 12.11.2022
- В РФ снилось число официально зарегистрированных безработных - Голикова
- 12:50 12.11.2022
- Установление временных рамок на работу зерновой сделки неправильно - Эрдоган
- 11:40 12.11.2022
- Геническ стал временной столицей Херсонской области
- 11:30 12.11.2022
- На развитие дорог в ряде регионов кабмин РФ выделит почти 1,6 млрд рублей
- 10:30 12.11.2022
- Из-за проблем в ЕС Украина может столкнуться с с сокращением помощи - СМИ
- 10:20 12.11.2022
- Через границу с ЕС в этом году Киев экспортировал более 10 млн тонн продуктов - Зеленский
- 09:50 12.11.2022
- В порту Сиднея пришвартовался круизный лайнер с 800 заразившимися ковидом
- 09:50 12.11.2022
- За последний год увеличилось негативное информационное влияние на РФ - ФАДН
- 09:45 12.11.2022
- Байден прибыл в в Камбоджу для участия в саммите США - АСЕАН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать