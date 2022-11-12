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НОВОСТИ

В Зеленый день Сбера выдачи потребительских кредитов превышают рекордные миллиард рублей в час

12:30 12.11.2022

Рекордные выдачи потребительских кредитов фиксирует Сбер в Зеленый день. За первый день акции 11 ноября банком принято 418 тыс. заявок на потребительский кредит – это новый рекорд за всю историю акции. А выдачи составили по миллиарду рублей в час.

Оформить потребительский кредит на выгодных условиях можно ещё сегодня. 12 ноября – последний день акции, когда процентная ставка на первый месяц кредитования составляет рекордно низкие 4% годовых.

Акция распространяется на потребительские кредиты без обеспечения, включая рефинансирование кредитов других банков. Кредит нужно оформить на срок от 13 месяцев на сумму от 30 тыс. до 30 млн руб. Дополнительно – кешбэк бонусами СберСпасибо  для владельцев месячной или годовой подписки СберПрайм+, которые оформят заявку на такой кредит в Зеленый день 11-12 ноября. Для этого достаточно иметь подписку СберПрайм+, быть зарегистрированным в программе СберСпасибо и вовремя гасить кредит. И тогда заемщики будут каждый месяц получать на карту возврат бонусами 1,5% ставки по кредиту. Условия действуют по потребительским кредитам без обеспечения.

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