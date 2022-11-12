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В РФ снилось число официально зарегистрированных безработных - Голикова

13:25 12.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число официально зарегистрированных безработных за неделю в России сократилось на 1,6 тыс. — до 570,2 тыс., а количество работников в простое практически соответствует показателям марта. Об этом сообщила журналистам в субботу в вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Текущая ситуация на рынке труда остается стабильной, во многом благодаря своевременно принятым профилактическим мерам. Важно подчеркнуть, что мы регулярно анализируем уже принятые меры поддержки, чтобы повысить их эффективность с учетом тех вызовов, которые стоят перед страной. В центрах занятости зарегистрировано 570,2 тысячи безработных граждан — на 1,6 тысячи меньше, чем неделей ранее. Продолжается последовательное снижение числа работников в режимах неполной занятости», — передают в секретариате ее слова по итогам совещания межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда.

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