С каждым днем на запорожском направлении укрепляется линия обороны союзных сил - Рогов

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союзные силы укрепляют линию обороны на запорожском направлении в условиях усиления украинских позиций на этом участке боевых действий. Об этом сообщил в субботу ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.



Рогов уточнил, что подкрепление Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения поступает «подготовленное, обстрелянное, имеющее опыт боевых действий», среди них есть наемники. «Ситуация непростая, но контролируемая. Ребята стоят у нас на позициях твердо, хорошо вкапываются. Линия обороны усиливается и укрепляется каждый день», — сказал он.



