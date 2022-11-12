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С каждым днем на запорожском направлении укрепляется линия обороны союзных сил - Рогов

14:45 12.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союзные силы укрепляют линию обороны на запорожском направлении в условиях усиления украинских позиций на этом участке боевых действий. Об этом сообщил в субботу ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов уточнил, что подкрепление Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения поступает «подготовленное, обстрелянное, имеющее опыт боевых действий», среди них есть наемники. «Ситуация непростая, но контролируемая. Ребята стоят у нас на позициях твердо, хорошо вкапываются. Линия обороны усиливается и укрепляется каждый день», — сказал он.

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