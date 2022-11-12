С каждым днем на запорожском направлении укрепляется линия обороны союзных сил - Рогов
14:45 12.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рогов уточнил, что подкрепление Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения поступает «подготовленное, обстрелянное, имеющее опыт боевых действий», среди них есть наемники. «Ситуация непростая, но контролируемая. Ребята стоят у нас на позициях твердо, хорошо вкапываются. Линия обороны усиливается и укрепляется каждый день», — сказал он.
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